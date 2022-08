Wie die örtliche Polizei mitteilte, erschien die 32-jährige Mutter des Jungen am Sonntag mit ihrem Sohn Hilfe suchend auf der Wache. Um das Kind nicht weiter zu verängstigen, legten die Beamten nicht selbst Hand an, sondern riefen die Feuerwehr. »Der Zweijährige wurde mithilfe des Kinderprogramms im Fernsehen abgelenkt, während die Feuerwehr den Sitz mittels Schere auftrennte und ihn so befreien konnte – anschließend wurde dem Zweijährigen noch das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr gezeigt«, hieß es im Polizeibericht.