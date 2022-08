Die vor einer Woche in einem Auto in Ingolstadt aufgefundene tote Frau ist eine 23-Jährige aus dem Landkreis Heilbronn. Das habe ein DNA-Abgleich ergeben, teilte das Polizeipräsidium mit. Die Kripo in Ingolstadt und in Heilbronn ermittle jetzt im Umfeld des Opfers und der beiden verhafteten Tatverdächtigen – einer ebenfalls 23-jährigen Frau und eines 23-jährigen Mannes.