Im niederbayerischen Innernzell ist ein Landwirt von einer Kuh zu Tode gequetscht worden. Wie die Polizei in Straubing mitteilte , wollte der 48-Jährige das Tier am Freitag in den Stall treiben. Dabei sei er von der Kuh »massiv gegen ein Metallgitter gedrückt« worden.