Heinrich Schönfelder zählte ausweislich der historischen Quellen »bereits in der Weimarer Republik zu den rechtsextremistischen Demokratiefeinden, die eine faschistische Diktatur in Deutschland anstrebten«. Er habe seine völkisch-nationalis­tische Haltung schon 1929 in die von ihm begründete Studien­literatur »Prüfe Dein Wissen« einfließen lassen, in der er Fallbeispiele »suggestiv und manipulativ entlang antisemitischer und antisozialistischer Stereo­typen« konstruierte. Im Hauptberuf habe er »als ein im Sinne des NS-Regimes politisch außerordentlich zuverlässiger und vom Nationalsozialismus überzeugter Beamter und Richter« gearbeitet, darunter von 1940 bis 1944 als Wehrmachtsrichter.