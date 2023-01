Ursprünglich sollte in den kommenden Monaten der erste Spatenstich erfolgen, inzwischen aber ist auch das unklar: Intel will sich auf keinen Termin für den Baubeginn festlegen. Die Vorarbeiten auf dem bereits an Intel verkauften Gelände am Stadtrand von Magdeburg haben indes trotzdem begonnen: Für notwendige archäologische Untersuchungen sind erste Bagger angerollt.