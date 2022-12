Die Anzahl der Menschen, die gerade krank sind, hat nach Aussage des Intensivmediziners Christian Karagiannidis neue Dimensionen erreicht. »Der Krankenstand in der Gesellschaft ist aktuell extrem hoch, so etwas habe ich noch nicht erlebt«, sagte Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin der »Rheinischen Post«. In vielen Regionen gebe es so gut wie keine freien Intensivbetten mehr.