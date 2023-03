Wir haben es in der Hand in diesem so zentralen Bereich für Verbesserung zu sorgen. Wie geht das konkret? Fairness bei der Sorgearbeit fängt im Alltäglichen an: den Geschirrspüler ausräumen, die Wäsche falten, die Kinder aus der Kita holen oder Schuheinlagen für die Großmutter besorgen – und zwar proaktiv und ungefragt. Sorgearbeit auch ein Job für Männer. Es geht aber auch um Grundsätzliches: Wer nimmt wann und wie viel Elternzeit? Wer arbeitet in Teilzeit? Fast alle Männer haben gute Ausreden, weshalb sie nicht mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen können. Ändern wird sich unser System aber nur, wenn Männer mit einer an Frechheit grenzenden Selbstverständlichkeit bei ihrem Chef sieben Monate Elternzeit einfordern und das auch von ihren Kollegen und Kumpels erwarten.

Die Sorgearbeitslücke ist der große Bremsblock auf dem Weg hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Nur gemeinsam werden wir ihn aus dem Weg räumen können.

3) Mit anderen Männern über Geschlechtergerechtigkeit sprechen

Wann haben Sie das Mal mit einem männlichen Kumpel oder Kollegen über Geschlechtergerechtigkeit, Rollenbilder oder Sexismus gesprochen? Lange her, selten oder vielleicht nie? Dann ist es Zeit, das zu ändern. Denn auch wir Männer leiden unter den starren Rollenzuschreibungen, in die uns eine patriarchale Gesellschaft zwingt. Der harte Kerl sein, dauerhaft Höchstleistungen abliefern und bloß nicht um Hilfe fragen, all das sind Aspekte von Männlichkeit, die wir als Männer gemeinsam kritisch reflektieren können. Dass diese Gespräche von Mann zu Mann einen positiven Effekt haben, zeigt unsere Erfahrung. So lernte Vincent von seinem Vater, welche Ideen Simone de Beauvoir mit der Welt teilte und dass auch Männer Feministen sein können. Martin wiederum profitierte von Gesprächen mit männlichen Freunden im gleichen Alter, die ihn auf sexistische Denkmuster aufmerksam machten oder dem eigenen Verhalten den Spiegel vorhielten.