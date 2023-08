Invictus Games in Deutschland Prinz Harry zu Gast in ZDF-»Sportstudio«

Anlässlich der Invictus Games 2023 in Düsseldorf wird Prinz Harry im September Gast in der ZDF-Sendung »Aktuelles Sportstudio« sein.

Wie der Sender in Mainz am Montag mitteilte, wird der 38-Jährige am 9. September neben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der Fernsehsendung erwartet. Moderiert wird das »Aktuelle Sportstudio« von Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss.