Nichts ist mehr übrig vom Glanz der Vergangenheit: Das Wrack der Luxusjacht des einstigen irakischen Diktators Saddam Hussein rostet seit Jahren im Hafenbecken von Basra vor sich hin. Mittlerweile ist das Schiff gekentert.

Hussein Sabahi, Fischer:

»Ich kann nicht glauben, dass das mal Saddam gehörte und ich jetzt derjenige bin, der darauf rumturnt.«

Die 121 Meter lange »al-Mansur« war, als sie in den achtziger Jahren gebaut wurde, ein Symbol für den Reichtum und die Macht Saddam Husseins. Heute erinnert das Wrack an den Untergang seiner eisernen Herrschaft – und ist ein Ausflugsziel für Touristen und Fischer.

Hussein Sabahi, Fischer:

»Wir nutzen es als Picknick-Ort, um uns auszuruhen, unsere Sachen daran zu befestigen und manchmal versenken wir dort unsere Fischkäfige. Manche angeln auch von oben vom Boot. Andere kommen, um Fotos zu machen. Es wäre schöner, wenn sie es in ein Museum umwandeln würden. Oder sie sollten es einfach von hier wegbringen und als Staatseigentum behalten.«

Die »al Mansur« – zu Deutsch »Der Sieger« – war eine von drei Jachten im Besitz von Hussein. Sie war mit einem Hubschrauberlandeplatz ausgestattet und bot Platz für 200 Gäste, der Diktator selbst soll allerdings nie an Bord gegangen sein.

Das Schwesterschiff, die »Ocean Breeze«, wurde in Basra zu einem Hotel umgebaut. Ein Blick ins Innere zeigt die Vorliebe Husseins für extravagante Einrichtung. Die Jachten wurden nach seinen persönlichen Wünschen gebaut und mit Marmor, exotischen Hölzern und Silber- und Goldbeschlägen ausgestattet.

Nach der Invasion der USA im Irak am 20. März 2003 gab Hussein den Befehl, die »al Mansur« von ihrem Liegeplatz in Umm Qasr nach Basra in Sicherheit zu bringen. Dort beschossen und zerstörten die amerikanischen Luftstreitkräfte das Schiff. Während der Unruhen nach dem Sturz Saddams wurde die Jacht dann geplündert.

Heute sind einige in Basra der Meinung, dass das Wrack erhalten werden sollte.

Zahi Moussa, Marinekapitän:

»Diese Jacht ist wie ein kostbares Juwel, ein seltenes Meisterwerk, das man zu Hause aufbewahrt.«

Doch bisher hat keine der irakischen Regierungen, die auf den Gewaltherrscher und Jachtbesitzer folgten, Mittel für die Bergung des Bootes bereitgestellt. US-Beamte schätzten 2003, dass Saddam Hussein und seine Familie möglicherweise bis zu 40 Milliarden Dollar an unrechtmäßig erworbenen Geldern angehäuft hatten.