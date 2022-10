Iran »Dreckigster Mann der Welt« stirbt – Monate nach seinem ersten Bad

Inder erbt den zweifelhaften Titel

Laut »Guardian« fällt der inoffizielle Titel als »schmutzigster Mann der Welt« nun einem Inder zu. So soll sich auch Kailash »Kalau« Singh seit Jahrzehnten nicht mehr gewaschen haben. Mit seinem Verzicht auf Hygiene will er offenbar auf Missstände in seinem Heimatland hinweisen.

Auch wenn er kein Wasser an seine Haut lässt – ganz auf Reinigung verzichtet Singh nicht: Er setzt auf Feuer. Die »Hindustan Times« zitierte ihn einst so: »Es ist genau so, als würde man Wasser für ein Bad benutzen. Feuerbäder helfen, alle Krankheitserreger und Infektionen aus dem Körper zu vertreiben.«