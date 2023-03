Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385–461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der »Grünen Insel« beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.

US-Präsident Joe Biden wollte zu Ehren des St. Patrick's Day den irischen Premierminister Leo Varadkar im Weißen Haus in Washington empfangen. Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate besuchten in der englischen Stadt Aldershot anlässlich des Feiertags die Irish Guards.