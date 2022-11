Ganze Ortsteile auf der italienischen Insel sind nach einem extremen Unwetter unter Schlamm begraben. Helfer fanden bislang drei Tote. Anwohner sagen: Man hätte die Orte schützen können.

Es sind Bilder wie aus einem apokalyptischen Film auf der italienischen Insel Ischia, vor Neapel.

Ortsmarke: Casamicciola, Ischia, Italien

Die Folgen des Erdrutsches, der hier durch ein extremes Unwetter am Samstagmorgen verursacht wurde, sind verheerend. Besonders von den Verwüstungen betroffen sind die Küstenorte Casamicciola und Lacco Ameno. Mehrere Menschen starben: Die Polizei fand bis zum Sonntagnachmittag die Leichen zweier Frauen und eines Mädchens. Neun Menschen gelten laut Rettungskräften noch als vermisst.

Nach ihnen suchen nun unter anderem Rettungstaucher vor der Küste. 150 Feuerwehrleute und 220 Polizisten sind nach Angaben der Behörden seit dem Unglück im Dauereinsatz. Während die Anwohner von Casamiccola aufräumen.

Anwohnerin in Casamicciola

»Mein Mann wachte auf und ging nach draußen, und da kam ein richtiger Wasserfall aus Wasser und Schlamm herunter.«

Pasquale Barbieri, Anwohner in Casamicciola, 83 Jahre alt

»Alles im Tal ist begraben. Ich habe zehn Erdbeben und Überschwemmungen erlebt, und niemand hat hier je etwas unternommen«.

Die Gegend gilt bereits länger als Risikogebiet für Erdrutsche.

Ciro Buono, Anwohner in Casamicciola, 72 Jahre alt

»Es ist die Schuld unserer alten Politiker, die keine Schutzvorrichtungen in den Bergen installiert haben. Sie haben die Bäume abgeholzt, und das ist die Folge. 2010 ist so etwas schon mal passiert, damals starb ein 15-jähriges Mädchen. Diesmal war es eine Katastrophe.«

Inzwischen wurden auch erste Expertenstimmen laut, dass die örtlichen Behörden in den vergangenen Jahren zu wenig für den Schutz gegen extreme Wetterereignisse getan hätten.