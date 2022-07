Eine Party in der Nähe der israelischen Stadt Tel Aviv ist tödlich geendet. Unter dem Swimmingpool einer Villa in Karmi Yosef, in der eine Firmenveranstaltung stattfand, hatte sich ein sogenanntes Sinkloch aufgetan und Wasser, Gegenstände und einen Mann in die Tiefe unter dem Pool gerissen, wie mehrere Medien berichten. Der 32-jährige Angestellte des Unternehmens starb.