Wenn doch nur die Steine am Strand von Jaffa nicht so ungemütlich wären: Robbe Yulia muss erstmal die richtige Schlafposition finden. An den zahlreichen Schaulustigen, die ihr dabei zusehen, scheint sie sich nicht zu stören. Die Menschen sind gekommen, weil Yulia eine besondere Robbe ist, genauer: eine seltene Mönchsrobbe. Diese Art gehört zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Meeressäugetieren.

Dass Yulia sich entschieden hat, ausgerechnet den Strand von Tel-Aviv anzusteuern, ist etwas ganz Besonderes.

Harel Baz, Ranger

»Diese Art mag die Höhlen an den Stränden, aber dieses Individuum liegt gerne auf Sand und offenen Stränden. Das ist sehr schön, weil wir es sonst nicht sehen würden.«

Die Population der Mittelmeer-Mönchsrobbe wird auf lediglich 400 bis 500 Tiere geschätzt, damit zählt sie zu den seltensten Meeressäugetieren. Das letzte Mal, dass in Israel an einem Strand eine Mönchsrobbe gesichtet wurde, ist 13 Jahre her. Yulia ist übrigens für Meeresforscher keine Unbekannte.

Harel Baz, Ranger

»Dieses Individuum kam für den Fellwechsel hierher. Der Junge, der sie entdeckte, nannte sie Yulia. 2007 wurde sie schon mal in der Türkei beobachtet und dort nannte man sie Tugra, sie hat jetzt also zwei Namen. Normalerweise dauert der Fellwechsel drei bis vier Tage. Wir hoffen, dass sie sich Zeit lässt und so lange wie möglich bei uns bleibt.«

Weibliche Mönchsrobben werden etwa 2,5 Meter groß und bis zu 300 Kilogramm schwer. Damit sind sie deutlich größer als etwa Seehunde. Einmal im Jahr wechseln sie ihr durch das Leben im Salzwasser und Sand stark beanspruchtes Fell.

Offen ist, wo Yulia alias Tugra das nächste Mal einen Strand ansteuern wird. Und unter welchem Namen sie sich dann bestaunen lässt.