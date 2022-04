Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Experten riefen die Bevölkerung jedoch dazu auf, vorsichtig zu sein und den Mund-Nasen-Schutz in schlecht belüfteten Innenräumen und in vollen Fußgängerzonen freiwillig weiter aufzusetzen.

In Spanien haben rund 85 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung erhalten. In Deutschland sind es ungefähr 76 Prozent.

Das Kabinett in Madrid hatte die Abschaffung der Maskenpflicht am Dienstag beschlossen. Die Gefahr, die vom Coronavirus ausgehe, habe »deutlich abgenommen«, sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias nach der Sitzung. Das sei nicht zuletzt der hohen Impfquote in dem von der Pandemie im Frühjahr 2020 besonders schwer getroffenen Land zu verdanken.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Spanien am Dienstag bei knapp 257, in Deutschland noch bei 669. Allerdings müssen nicht mehr alle positiven Tests und Coronainfektionen gemeldet werden.

Israel lockert ebenfalls

Auch Israel verkündete wegen eines starken Rückgangs der Corona-Neuinfektionen eine Lockerung der Maskenpflicht in Innenräumen: Ab Samstagabend sollen Masken nur noch an Orten mit einem hohen Infektionspotenzial wie Krankenhäusern, Seniorenheimen und in Flugzeugen getragen werden, teilten Ministerpräsident Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz mit. Auf dem Weg in die Quarantäne muss ebenfalls weiter Maske getragen werden.