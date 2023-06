Marsch durch Nobelviertel Nisantashi

Die Protestierenden trafen sich mit Regenbogenflaggen mehrere Stunden vor dem verkündeten Demonstrationsbeginn an zuvor geheimgehaltenen Orten und vermieden den von der Polizei abgesicherten, zentralen Taksim-Platz. So marschierten etwa rund 200 Menschen durch das Istanbuler Nobelviertel Nisantashi.

Hundert Festnahmen bei Parade im Jahr 2022

Im vergangenen Jahr waren bei der Pride-Parade in der türkischen Metropole mehrere Hundert Menschen festgenommen worden. Nach einem aufsehenerregenden Pride-Marsch in Istanbul im Jahr 2014 mit mehr als 100.000 Teilnehmern hatten die türkischen Behörden die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer wieder verboten, offiziell aus Sicherheitsgründen. Auch in diesem Jahr untersagten sie den Marsch.