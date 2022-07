Tweet der Bergwacht: »Der Wanderer, der seit letztem Samstag in einem unzugänglichen Gebiet der Gemeinde Pulfero in der Ortschaft Taipana (UD) vermisst wurde, ist nach siebentägiger Suche gefunden worden. Die Bergung erfolgte heute Morgen durch die Hubschrauberretter der Flugabteilung von Venedig in einer Schlucht des Monte Matajur.«