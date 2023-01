Nachdem sich vor allem in den sozialen Medien in Italien Unmut über den Wahrheitsgehalt von Giuglianos Angaben geregt hatte, versuchte nun laut »Bild« das italienische TV-Magazin »La Iene« des Senders Italia 1 herauszufinden, was stimmt – und was nicht. Offenbar legten sich Mitglieder des Redaktionsteams morgens am entsprechenden Bahngleis in Neapel auf die Lauer, trafen die Pendlerin allerdings kein einziges Mal an. Zeugen, die sich laut »Bild« in der Reportage äußern, gaben an, dass die junge Frau nur zwei Tage lang die Reise angetreten habe, danach habe sie sich krankschreiben lassen. Seit 19. Januar sei sie nun bis August beurlaubt, um Angehörige zu pflegen.