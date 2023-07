Entlaufener Elefant in Süditalien Dickhäuter geht spazieren – und geht viral

Weder Löwin noch Wildschwein – aber exotisch in jedem Fall: Die Anwohnerinnen und Anwohner in Amantea, einer Stadt an der kalabrischen Küste, haben nicht schlecht gestaunt, als sie ein ungewöhnliches Tier auf den Straßen sahen. Ein Elefant spazierte seelenruhig durch den Ort. Das Tier trottete zunächst in Richtung Meer, dann lief es auf den Parkplatz eines Supermarktes zu.