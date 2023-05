Nach den Unwettern und schweren Überschwemmungen, die zu Wochenbeginn die Region Emilia-Romagna in Norditalien heimgesucht haben, beginnen am Donnerstag viele mit den Aufräumarbeiten. Es überwiegt Fassungslosigkeit. Innerhalb von knapp zwei Tagen fiel an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr. Inzwischen stieg die Zahl der Toten auf elf, nachdem am Donnerstag die Leichen einer Frau und eines Mannes in dem Ort Russi in der Provinz Ravenna gefunden wurden. Manche Politiker nehmen den Ausdruck »Apokalypse« in den Mund.