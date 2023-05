Die Teenagerin kam am 22. Juni 1983 nach einer Musikstunde in der Altstadt Roms nicht mehr nach Hause. Eine Leiche wurde nie gefunden. Der Fall gilt als äußerst dubios und erlangte auch international etwa durch eine eigene Netflix-Serie (»Vatican Girl«) Bekanntheit. Es gibt etliche Gerüchte und Theorien, darunter etwa, dass Orlandi entführt wurde, um den Papst-Attentäter Ali Agca freizupressen; dass die junge Frau von einem hohen Beamten der Kurie missbraucht wurde; dass der römische Mafiaclan Banda della Magliana in den Fall verstrickt ist.