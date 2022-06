Kein Regen – seit 110 Tagen

»Die Situation wird immer schlimmer«, sagte ein Sprecher der für den Po zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur Ansa. »In manchen Gebieten hat es seit 110 Tagen nicht mehr geregnet.« Dutzende Gemeinden hätten bereits Tanklaster zur Wasserbeförderung im Einsatz, weil die Wasserspeicher leer seien.

Am Freitag ist ein Krisentreffen in Rom mit Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli geplant. Attilio Fontana, Präsident der Region Lombardei, kündigte am Donnerstag an, den Notstand auszurufen. Die Lage sei »dramatisch«, und das nicht nur in der Lombardei, sondern auch im Piemont, der Emilia-Romagna und dem Veneto.