Nach heftigen Regenfällen ist in der süditalienischen Provinz Avellino in Kampanien ein Mann ums Leben gekommen. In Teilen der Provinz in der Nähe von Neapel setzte am Donnerstagnachmittag starker Platzregen ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann von seinem eigenen Auto überrollt, das wiederum von den Wassermassen auf der Straße mitgerissen wurde, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos übereinstimmend berichteten. Der Mann war demnach zuvor als vermisst gemeldet worden.