Erst vor einer Woche war Südeuropa von schweren Schneestürmen heimgesucht worden, nun gilt in Italien und Frankreich in mehreren Regionen wieder der Ausnahmezustand. Nach schweren Regenfällen sind im Norden Italiens Hunderte Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. In Südfrankreich werden zwei Menschen vermisst, wie die Feuerwehr meldete.

In den Regionen Ligurien und Piemont im italienischen Nordwesten machten Erdrutsche viele Straßen unpassierbar. Keller, Unterführungen und Geschäftsräume wurden überschwemmt. In Ligurien waren nach Angaben der Regionalregierung 374 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. 122 weitere seien in Sicherheit gebracht worden. Außer für Teile Liguriens und Piemonts galt die höchste Alarmstufe Rot am Sonntag auch für die südliche Region Kalabrien.

In Venedig stieg das Wasser am Sonntag wieder und erreichte am Vormittag 130 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Hochwasser von 187 Zentimetern schwere Schäden in der Lagunenstadt angerichtet.

Tausende ohne Strom

Auch in Frankreich mussten Hunderte Menschen wegen Überschwemmungen ihre Häuser verlassen, Tausende Haushalte waren ohne Strom. Wegen des Hochwassers waren zahlreiche Straßen unpassierbar, der Zugverkehr wurde stellenweise eingestellt.

In der südfranzösischen Provinz Département Var suchten die Behörden am Samstag nach einer Frau, die aus einem Rettungsboot gefallen war. Das Boot war gekentert, fünf Insassen konnten sich retten. Die Frau aber tauchte nicht wieder auf.

Polizisten und Feuerwehrleute suchten außerdem nach einem verwirrten 77-Jährigen, wie die Präfektur mitteilte. Der Mann wurde demnach seit Samstagmorgen vermisst. Die Suche in mehreren Hochwasser führenden Bächen blieb vorerst erfolglos.

In Cagnes-sur-Mer retteten 28 Feuerwehrleute einen 78-Jährigen, der bei einem Erdrutsch durch umgestürzte Bäume eingeklemmt worden war. Der Mann wurde mit einer Unterkühlung, aber ohne schwere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Nizza wurde eine 39-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem eine Welle sie fortgerissen hatte. Wegen der Unwetterfolgen waren 1600 Rettungskräfte im Einsatz.