Knapp drei Tage ging ein Rave in der norditalienischen Stadt Modena – dann beendete die Polizei die Party. Am Montagvormittag räumten die Behörden die seit Samstag laufende illegale Rave-Party mit Tausenden Technofans. Etwa 300 Polizisten rückten am Montagvormittag zu der leer stehenden Fabrikhalle auf einem verlassenen Gelände am Stadtrand an, wie mehrere Medien berichteten. Auf Liveaufnahmen im Internet war zu sehen, wie die Raverinnen und Raver technisches Equipment aus dem Gebäude brachten oder Zelte abbauten.