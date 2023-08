Mattia Aguzzi wird in Italien als Held gefeiert. Der 37-Jährige hat einem dreijährigen Mädchen in Turin vermutlich das Leben gerettet. Aguzzi, so berichtet es unter anderem der »Corriere della Sera« , war am Samstagvormittag mit seiner Freundin unterwegs zum Bäcker, als die beiden plötzlich Schreie hörten. Bewohner eines Hauses hatten demnach gesehen, dass sich ein Kleinkind über das Geländer eines Balkons im fünften Stock beugte.