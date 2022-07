Die Suche nach dem perfekten Selfie bringt Touristen bisweilen in brenzlige Situationen. An einigen Sehenswürdigkeiten sind die Fotos inzwischen sogar verboten, um die Reisenden davor zu bewahren, sich für den Schnappschuss in Gefahr zu begeben. Am Vesuv nahe der italienischen Großstadt Neapel hinderten indes offenbar nicht einmal Absperrungen einen US-Amerikaner daran, für ein Selfie sein Leben zu riskieren.