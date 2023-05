Die italienischen Regionen Emilia-Romagna und die Marken werden weiter von schweren Unwettern heimgesucht. Nach heftigen Regenfällen ist es in den Gebieten an der Adriaküste zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. Mehrere Menschen kamen dabei in Forli und Cesena ums Leben. Zunächst wurde von zwei toten Menschen berichtet.