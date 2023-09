Schütze unter Polizeischutz

Die Stimmung in Italien ist seit dem Tod der Bärin aufgeheizt. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa berichtete der 56-jährige Schütze von Morddrohungen: »Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen und nichts gegessen. Sogar meine 85 Jahre alte Mutter rufen sie an. Die ganze Familie steht am Pranger.«

An eine Häuserwand in der Nachbarschaft wurde »Giustizia«, Gerechtigkeit, geschrieben. Eine Demonstration unter dem Titel »Gerechtigkeit für Bärenmama Amarena« verboten die Behörden. Inzwischen steht der Mann unter Polizeischutz, die Staatsanwaltschaft leitete gegen ihn Ermittlungen ein.