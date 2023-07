JJ4 hatte Anfang April einen 26 Jahre alten Jogger an einem Forstweg in dem bei Wanderern und Touristen beliebten Val di Sole im Trentino angegriffen und tödlich verletzt. Regionalpräsident Fugatti ordnete daraufhin an, die Bärin zu erlegen. Damit droht JJ4 ein ähnliches Schicksal wie ihrem – besonders in Deutschland – berühmt-berüchtigten Bruder Bruno.