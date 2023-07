Anlass ist eine Entscheidung eines Gerichts in Rom in dieser Woche. Dabei geht es um einen Fall aus April 2022. In einer Schule der italienischen Hauptstadt hatte ein Mann eine Schülerin begrapscht. Konkret hatte er einer 17-Jährigen auf einer Treppe von hinten in die Hose gegriffen. Der Hausmeister hat den Griff eingeräumt, diesen aber als Scherz abgetan, wie unter anderem die BBC berichtet .