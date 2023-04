Tödliche Attacke in Norditalien Reinhold Messner hält Abschuss von Bären für legitim

Reinhold Messner hat sich in die Debatte nach einer tödlichen Bärenattacke in Norditalien eingeschaltet. Der Extrembergsteiger und Autor sagte in einem Interview der italienischen Zeitung »La Stampa« , das Töten von Bären in der Region solle kein Tabu sein. »Bären und Wölfe sind zu einem Problem geworden, für Landwirte, Züchter, Einwohner und Touristen«, so der 78-Jährige.