Sie und ihre Begleitung hätten sich das Sandwich am Tisch teilen wollen, schreibt die Frau: »Wir müssen dafür zahlen, dass wir das Sandwich in zwei Teile geteilt haben? Unglaublich, aber wahr…«, heißt es in der Bewertung weiter. Die Kundin bleibt anonym, ihrem Profil zufolge stammt sie aus Mailand und ist zwischen 50 und 64 Jahre alt.