Ein mit Schülern besetzter Bus ist in Italien mehr als hundert Meter einen Waldhang hinab gestürzt. Dabei wurden laut Medienberichten der Busfahrer und mindestens zwei Jugendliche so schwer verletzt, dass sie mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten. Die anderen Insassen, von denen die meisten im Teenageralter waren, wurden nach dem Unfall am frühen Dienstagnachmittag mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt.