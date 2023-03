Geheime Zettel nicht verbrannt

Auf der Flucht folgte Messina Denaro demnach der Mafia-Tradition und kommunizierte mit Verwandten und Verbündeten über »Pizzini«, kleine Zettel, die meist in verschlüsselten Codes geschrieben sind. Seine Schwester war eine der Personen, mit denen Messina Denaro so in Kontakt stand, sagte die Polizei. Die Festgenommene habe den Rat ihres Bruders, die »Pizzini« nach Gebrauch zu verbrennen, aber nicht befolgt. So kamen die Ermittler ihrem Bruder schließlich auf die Schliche.

Rosalia Messina Denaro soll den Ermittlern zufolge eine wichtige Rolle in ihrer Mafia-Familie gespielt und als Schatzmeisterin fungiert haben. Ihr Haus war mit einem großen Porträtgemälde ihres flüchtigen Bruders geschmückt, auf dem er eine Sonnenbrille und eine Krone trägt, wie in einem Polizeivideo zu sehen ist.