Am Donnerstag war der Helikopter von den Radarschirmen verschwunden. Er hatte sich auf dem Weg aus der Stadt Lucca in der Toskana nach Treviso in Venetien befunden. Vermutlich verunglückte die Maschine während eines Unwetters in dem bewaldeten Berggebiet in Nordmittelitalien. Die genauen Umstände sind allerdings noch unklar.