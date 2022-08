Italienische Alpen Bergwanderer will verlorenes Handy sichern und verunglückt tödlich

Wie die italienische Tageszeitung »Corriere della Sera« in ihrer Sonntagsausgabe berichtete, war das junge Paar am Samstag zu seiner Wanderung aufgebrochen, und auf einem Pfad in Richtung der Felsformation Altar Knotto unterwegs. An einem Aussichtspunkt habe die junge Frau ein Foto von der Landschaft machen wollen, als ihr das Handy aus der Hand gelitten sei. Beim Versuch, das Mobiltelefon wiederzuerlangen, sei der Mann ausgerutscht und etwa 200 Meter in die Tiefe gestürzt.