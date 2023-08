Ivy Snitzer Körper-Double von Gwyneth Paltrow nach eigenen Angaben fast an Unterernährung gestorben

Die damals 20-jährige Schauspiel-Schülerin strebte eine Comedy-Karriere an, als sie in »Schwer verliebt« gecastet wurde. An die Dreharbeiten selbst habe sie keine negativen Erinnerungen, erzählt sie dem »Guardian« . Der Film kam ihr fortschrittlich vor. »Damals war jemand, der in einem Film fettleibig war, ein Bösewicht«, sagt sie, während »Schwer verliebt«-Protagonistin Rosemary »cool war, sie war beliebt, sie hatte Freunde«.