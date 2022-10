Dem Bericht zufolge gab Johnson an, dass die Frau ihm schon seit mehreren Jahren folge und er sich daher nicht mehr sicher gefühlt habe. Aus Gerichtsunterlagen, die »TMZ« vorliegen, gehe außerdem hervor, dass die Frau dem Managemant von Jack Johnson zahlreiche E-Mails geschrieben habe, in denen sie sich als Opfer eines millionenschweren Onlinebetrugs darstellt. Zudem sichere sie sich bei vielen Konzerten VIP-Tickets, um möglichst nahe an den Superstar heranzukommen.