Die vormalige First Lady soll hier 1964 mit ihren beiden Kindern Caroline und John Zuflucht gesucht haben. Ein Foto vom 18. Dezember 1963 zeigt sie mit ihrer Schwester Lee Radziwill auf der Treppe des Hauses zusammen mit William Baldwin, einem Innenarchitekten aus New York City. Sie ließ die Kinderzimmer in Pink und Blau dekorieren – genau wie im Weißen Haus.