Ein angetrunkener Bauarbeiter will seiner Angebeteten einen besonderen Gruß übermitteln. Ein Fahrdienstleiter lotst eine Lok aufs falsche Gleis - und kommt dann auf eine blöde Idee. Die kuriosesten Kurzmeldungen des Jahres.

Zoo-Geier landet im Jaguargehege - und wird getötet

Ein Gänsegeier ist Anfang des Jahres im Salzburger Zoo in die falsche Anlage geflogen. Der sechs Jahre alte Vogel wurde von einer Raubkatze getötet. Wie der Zoo mitteilte, wählte Gänsegeier "Gypsi" möglicherweise nach einem Windstoß den gefährlichen Landeplatz. Der Jaguar ließ dem Vogel demnach keine Chance, wieder wegzufliegen.

"Geier sind Gleiter. Der Wind an den Felswänden am Hellbrunner Berg kann manchmal unberechenbar sein", sagte eine Sprecherin des Zoos. Die Gänsegeier dort fliegen seit 1966 frei. Sind sie hungrig, landen sie an ihrer Futterstelle im Zoo oder auf den Besucherwegen. Als reine Aasfresser stellen sie laut Zoo für Menschen keine Gefahr dar. Ihre natürliche Lebenserwartung beträgt 30 bis 40 Jahre.

DPA/ZOO SALZBURG/APA Gänsegeier "Gypsi": Er hatte sich gerade erst von einer Bleivergiftung erholt

"Gypsi" war erst drei Wochen zuvor wieder zu den anderen Salzburger Geiern in die Lüfte entlassen worden - nach einer überstandenen Bleivergiftung.

Paar bei Schäferstündchen in fremdem Auto eingeschlossen

Ein junges Paar in München hat sich im Februar in ein fremdes, parkendes Auto zurückgezogen. Doch dann gab es ein Problem - die Türen ließen sich nicht mehr öffnen.

Die beiden Eingeschlossenen hätten sich kurz zuvor in einer Diskothek kennengelernt, teilte die Polizei mit. Auf der Suche nach einem lauschigen Plätzchen in der Innenstadt hätten sie den Wagen entdeckt, der unverschlossen am Straßenrand stand. In ihrer Not alarmierte das Paar die Polizei, die die beiden mithilfe der Feuerwehr befreite.

Was aus dem 27-jährigen Münchner und seiner 26-jährigen Begleiterin aus dem Raum Starnberg wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. Unklar ist auch die Reaktion des Autobesitzers. Sein Wagen musste nämlich abgeschleppt werden, weil sich die Türen nach der Befreiungsaktion nicht mehr schließen ließen.

Baustellen-Romeo überreicht Blumenstrauß per Kran

Ein angetrunkener Bauarbeiter hat im Mai in Nürnberg seiner Angebeteten einen Blumenstrauß mit schwerem Gerät überreicht. Der 40-Jährige hatte das Gebinde an den Haken eines fernbedienbaren Krans gehängt und zielsicher zum Balkon einer Anwohnerin geschwenkt.

Doch die Frau, völlig überrascht von dem Vorfall, gab ihm einen Korb - und rief die Polizei. Die Beamten beendeten das romantische Schauspiel und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein.

Fahrdienstleiter fährt Lok aufs falsche Gleis - und will sie mit Auto abschleppen

Ein festgefahrenes Auto im Gleisbett, dahinter eine bewegungsunfähige Lokomotive: Dieses Bild bot sich der Polizei Mitte Juli in einem niedersächsischen Bahnhof.

Verantwortlich für das Missgeschick in Westerstede-Ocholt war jemand, der es wohl besser wissen sollte: Ein Fahrdienstleiter hatte aus unbekanntem Grund die E-Lok auf ein Nebengleis ohne Oberleitungen gelotst, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Ohne Strom sei die Lokomotive bewegungsunfähig gewesen, sodass eine Diesellok nötig gewesen wäre, um die Zugmaschine wieder auf das richtige Gleis zu steuern.

DPA

Doch das schien dem Fahrdienstleiter laut Polizei zu aufwendig. Stattdessen fuhr der 61-Jährige mit seinem eigenen Auto ins Gleisbett, um die Lok wieder auf Schienen mit Oberleitungen zu ziehen. Das ging allerdings gründlich schief: Das Fahrzeug blieb schon nach wenigen Metern stecken. Schließlich musste ein Abschleppwagen gerufen werden, um das Auto aus dem Gleis zu holen.

Mann will Maulwurfshügel mit Böllern beseitigen

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Sulza in Thüringen hat sich im Oktober schwer verletzt - beim Versuch, Maulwurfshügel mit Böllern zu entfernen. Der 47-Jährige wurde mit Verletzungen am Fuß und am Auge in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Jena mitteilte.

STPP/ imago images

Demnach hatte der Mann die Böller in die Maulwurfshügel gesteckt und angezündet. Dabei stellte er sich mit dem Fuß auf einen der Hügel. Bei der Explosion verletzte er sich.

Hier können Sie Burger und Pommes beim Altern zuschauen

2009 schloss McDonald's seine letzte Filiale in Island. Eine der letzten Bestellungen wird bis heute in einem Glaskasten aufbewahrt - und Menschen können zusehen, wie Burger und Pommes (nicht) verderben.

Hjortur Smarason war es, der das Fastfood bestellte, um es zu konservieren. "Ich habe mich entschieden, ein letztes Menü zu kaufen - wegen seines historischen Wertes, weil McDonald's geschlossen hat", sagte er. Er habe gehört, dass das Essen der Kette nie verderbe - und er habe sehen wollen, ob das stimme.

Angelika OSIEWALSKA/ AFP Vitrine in Hostel: "Ich bin der letzte McDonald's-Cheeseburger, der 2009 in Island verkauft wurde"

Zunächst bewahrte er Burger und Pommes in seiner Garage auf. Anschließend habe er das Essen an das Nationalmuseum verliehen. Inzwischen wird das Fastfood in einer Glasvitrine im Hostel Snotra House wie eine Art Kunstwerk ausgestellt.

"Menschen aus der ganzen Welt kommen her, nur um den Burger zu sehen", sagte der Besitzer des Hostels in der südlichen Stadt Thykkvibaer. Auf einem Schild über der Vitrine heißt es: "Hallo. Ich bin der letzte McDonald's-Cheeseburger, der 2009 in Island verkauft wurde. Lass uns ein Selfie zusammen machen."