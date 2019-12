Ein Puma besetzt das Badezimmer, eine Taube bewahrt einen Autofahrer vor einem Bußgeld, ein Hund fährt eine halbe Stunde Auto - im Rückwärtsgang: die kuriosesten Tiermeldungen des Jahres.

Bussard-Unglück mit Kühlergrill

Aus einer äußerst misslichen Lage haben Polizisten in Bayern Anfang des Jahres einen Bussard befreit. Der Greifvogel steckte im Kühlergrill eines Autos fest. Das Tier war über eine Straße in Lenggries südlich von München geflogen, mit dem Wagen zusammengeprallt und im Gitter hängen geblieben.

DPA/Polizeipräsidium Oberbayern Süd Bussard: Aus Kühlergrill befreit

Der 29-jährige Autofahrer rief mit der Information "flattert noch" die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Mit Handschuhen befreiten die Einsatzkräfte den Vogel. Der Bussard konnte den Angaben zufolge nicht mehr fliegen, hatte aber wohl keinen Flügelbruch erlitten und kam in eine Auffangstation.

Angefrorene Katze taut auf - und lebt

Im US-Bundesstaat Montana haben Tierärzte im Februar eine Katze gerettet, die fast erfroren wäre. Die Besitzer hatten das Tier namens Fluffy regungslos zusammengekauert in starkem Schneegestöber gefunden und in eine Tierklinik in Kalispell gebracht.

Gewöhnliche Fieberthermometer konnten für die von Kopf bis Schwanz mit Schnee bedeckte Katze keinen Wert mehr ermitteln. Mitarbeiter wärmten das angefrorene Tier mit Handtüchern, Käfigwärmern und intravenösen Flüssigkeiten auf. Nach gut einer Stunde habe Fluffy zu knurren begonnen, sagte Tierarzt Jevon Clark. "Diese mürrischen Katzen sind Überlebenskünstler."

AP/ The Animal Clinic of Kalispell Katze Fluffy: Aufgetaut

Clark und sein Team entfernten Eis und Schnee aus Fluffys Fell. Dann brachten sie das Tier in eine Notfallklinik, in der die Körpertemperatur der Katze weiter angehoben wurde. Noch in derselben Nacht konnten die Besitzer das Tier mit nach Hause nehmen.

Bär fährt als blinder Passagier auf Müllauto mit

Unbemerkt vom Fahrer ist im Frühjahr ein Bär in den USA auf einen Lastwagen geklettert, der zu einer Müllkippe unterwegs war. Der örtliche Sheriff im Bundesstaat North Carolina vermutete, dass der Bär auf der Suche nach Futter auf den Lkw kletterte. Dort war er dann plötzlich gefangen, als der Fahrer ein Netz befestigte, das verhindern soll, dass Müll aus dem Wagen herausfällt.

Ein Mitarbeiter des Sheriffs stoppte den Lkw nahe dem Ort Windsor, als der Bär unter dem Netz auf dem Dach saß. Dem Fahrer zufolge muss das Tier mindestens seit einem Stopp in einem benachbarten Bezirk mitgefahren sein.

Es gab unterschiedliche Meldungen dazu, wie das Tier der misslichen Lage entkam. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, der Fahrer habe das Netz weggezogen. In anderen Quellen hieß es, das Tier habe sich selbst befreit.

Dogge schnappt sich Leckerli und setzt Küche in Brand

Im sächsischen Reichenbach hat sich eine Dogge auf einem Küchenherd abgestützt, um an Futter zu gelangen - dabei löste das Tier eine Kettenreaktion aus: Am Ende entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Wie die Polizei im April mitteilte, lag auf dem Herd ein Holzbrett mit Hunde-Leckerli. Durch die Aktion der Dogge wurde die Herdplatte eingeschaltet, das Brett fing Feuer - und die Flammen griffen auf einen Küchenschrank über.

Die Feuerwehr habe den Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses schnell löschen können, hieß es weiter. Sanitäter hätten vorsorglich drei Hausbewohner behandelt, die vermutlich giftigen Rauch eingeatmet hatten. "Der Hund kam mit dem Schrecken davon", hieß es.

Bienenschwarm hindert Mann am Verlassen seines Hauses

Ein Bienenschwarm hat im Mai einen Mann in Bergheim bei Köln am Verlassen seines Hauses gehindert. Laut Polizei hatten unzählige Bienen innerhalb von nur 45 Minuten eine Traube von der Größe eines Autoreifens gebildet - unmittelbar am Hauseingang.

Polizei Rhein-Erft-Kreis/DPA Fleißige Bienen in Bergheim

Weil der 43-Jährige stark allergisch auf Bienenstiche reagiere, habe er in Panik die Polizei gerufen. Er musste demnach dringend weg, traute sich aber nicht aus dem Haus. Die Beamten machten sich laut Polizei vor Ort ein Bild von der Lage und informierten das Ordnungsamt. Ein Imker habe die Bienen schließlich eingefangen, sodass der Mann seinen kleinen Sohn noch rechtzeitig von der Kita abholen konnte.

Taube rettet Temposünder

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war eine Taube in Viersen - zumindest für den Autofahrer, der im Frühjahr in einer Tempo-30-Zone sonst ein Bußgeld kassiert hätte. Weil die Flügel des Vogels jedoch sein Gesicht verdecken, ist das Blitzerfoto ungültig.

Kreispolizeibehörde Viersen Blitzerfoto aus Viersen: "Eigentlich hätte die Taube auch ein Bußgeld verdient"

Laut Polizei war der Mann mit 54 Kilometern pro Stunde in einer Tempo-30-Zone von einer Radarfalle geblitzt worden. "Dies hätte für ihn ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro bedeutet, wenn ihm diese Fahrt nachzuweisen wäre", teilte die Polizei mit.

Puma besetzt Familienbadezimmer

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich im September ein Puma in das Haus einer Familie verirrt. Als die Familie lüften wollte, sei die Raubkatze durch die Vordertür ins Haus der Familie gelangt, teilte die Polizei in Tuolumne County mit.

California Department of Fish and Wildlife/ AP Es ist besetzt: Puma im Bad

Nach seiner Entdeckung flüchtete er in das Badezimmer im Obergeschoss. Mithilfe von Wildhütern habe der Eindringling bei dem Einsatz im kalifornischen Sonora schließlich durch ein Fenster aus dem Gebäude bugsiert werden können.

Pumas sind nach Ansicht der Wildhüter keine große Gefahr, solange das Tier keine aggressiven Verhaltensweisen zeigt. Sie gelten üblicherweise als scheu und verstecken sich. Sollte sich ein Puma nähern, empfehlen die Wildhüter, Lärm zu machen und nicht wegzurennen.

Hirsch verirrt sich in Trachtenladen

Im italienischen Cortina d'Ampezzo hat sich im Herbst ein Hirsch in einen Trachtenladen verirrt. Der Hirsch sei in das Trachtenmodegeschäft in dem Olympiaort von 1956 eingedrungen, als die Verkäuferin gerade mit Dekorationsarbeiten beschäftigt gewesen sei, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Polizia di Stato Tier auf Abwegen: Hirsch im italienischen Cortina d'Ampezzo

Auf Fotos ist das Tier mit dichtem Blattwerk im Geweih zu sehen. Das Wild wurde von Tierärzten betäubt und dann in den Wald zurückgebracht.

Hund fährt halbe Stunde Auto - rückwärts

Es schien eine ganz normale Verkehrskontrolle zu werden. In Port St. Lucie, Florida, hatte die Polizei Ende November einen Fahrer aus seinem silbernen Mercury Sable herausbeordert, weil er falsch abgebogen war. Doch dann legte sein Hund Max versehentlich den Rückwärtsgang ein und begann, in der Sackgasse seine Kreise zu ziehen.

Laut "Washington Post" versuchte der Besitzer, den Wagen per Funkschlüssel zu öffnen - was offenbar misslang. Das Auto mit dem eingesperrten Labrador-Retriever kreiste weiter, erst auf der Straße, dann auf dem Rasen, rund eine halbe Stunde lang ging das laut Augenzeugen so. Erst ein standhafter Briefkasten vermochte das Fahrzeug zu stoppen.

Video Kameraone

Die Polizei konnte die Tür schließlich per Eingabe eines Zahlencodes öffnen. Hund und Besitzer seien wohlauf, hieß es. Der Fahrer versprach, den kaputten Briefkasten zu ersetzen. Eine Anwohnerin, die alles beobachtet hatte, schlug derweil vor, dem Hund einen Führerschein auszustellen. "Er fährt besser als manche Menschen", sagte sie.