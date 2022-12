»Dem Vogel schien es relativ gutzugehen«, sagte ein Polizeisprecher. Beamte brachten das Tier in eine Auffangstation in Regenstauf im Landkreis Regensburg. Deren Leiter sagte, der männliche Turmfalke habe wohl einen Schock und eine Gehirnerschütterung davongetragen.

Marder löst Großeinsatz mit Polizeihubschrauber aus

Ein Marder auf Irrwegen hat im Herbst zu einem größeren Polizeieinsatz in Bayern geführt. Nachts sei am Dach eines Discounters in Fürth ein Alarm ausgelöst worden, teilte die Polizei in Mittelfranken mit.

Da die Einsatzkräfte einen Einbrecher vermuteten, waren den Angaben zufolge zahlreiche Streifen und sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Bei einer genaueren Prüfung des Dachs habe sich jedoch herausgestellt, dass ein Marder in das Gebäude habe eindringen wollen, hieß es. Das Tier habe den Alarm verursacht.