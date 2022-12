Das deutsche Modell aus dem Zweiten Weltkrieg sei vom Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen und abtransportiert worden. Bei den Anglern handelte es sich den Angaben zufolge um zwei 30 und 31 Jahre alte Männer.

Beim Magnetangeln wird ein Magnet an einer Schnur ins Wasser gelassen. So sollen illegal entsorgte oder verlorene Gegenstände aus Metall – etwa Münzen oder Fahrräder – an Land gezogen werden. Nach einem ähnlichen Fall in Hamburg hatte der Kampfmittelräumdienst darauf hingewiesen, dass Magnetangeln genehmigungspflichtig ist: Das Risiko, auf gefährliche Gegenstände zu stoßen, sei hoch.

Nackter Mann im Cabrio kracht in Baustoffpalette

Ein nackter Mann hat im Mai im Saarland einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige aus Saarbrücken in einem Cabriolet unterwegs: »Trotz kühler Temperaturen war der Mann splitterfasernackt.« Der Grund dafür sei unklar.