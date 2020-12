Massenstau nach starkem Schneefall Autofahrer mussten über Nacht auf Autobahn ausharren

Kräftiger Schneefall hat in Japan viele Autofahrer kalt erwischt. In der Nacht saßen Hunderte Menschen in ihren Fahrzeugen fest. Einsatzkräfte versorgten sie mit Lebensmitteln und tragbaren Toiletten.