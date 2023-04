So standen sich auch im Sumo-Ring des Sensoji-Tempels in Tokio jeweils zwei Kleinkinder, die zeremonielle Sumo-Schürzen trugen und von ihren Eltern gehalten wurden, gegenüber. Menschen mit Dämonenmasken versuchten, die Babys zum Weinen zu bringen. Sieger ist das Baby, das zuerst weint. Von einem Sumo-Schiedsrichter in einer aufwendigen traditionellen Uniform mit einem Holzfächer als Siegeszeichen wird es dann zum Sieger erklärt, wie der »Guardian« berichtet .