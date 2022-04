Zwei Tage nach dem Kentern eines Ausflugsboots mit 26 Menschen an Bord vor der Nordküste Japans hat sich die Zahl der Todesopfer auf elf erhöht. Ein von den Einsatzkräften in der Nacht zum Montag im eisigen Meer entdecktes Mädchen sei tot, wie die Küstenwache meldete.

Die Dreijährige hatte demnach bewusstlos im stürmischen Meer getrieben und wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch kam jede Hilfe zu spät. Am Vortag war bereits der Tod von zehn ebenfalls aus dem Meer und zwischen Felsen geborgenen Menschen bestätigt worden – sieben Männer und drei Frauen.

Nach den übrigen 15 Menschen an Bord, darunter ein weiteres Kind, und nach dem Boot selbst wird weiter gesucht. Neben der Küstenwache und der Marine beteiligten sich auch Fischerboote und Ausflugsschiffe an der Suche nach weiteren Opfern. Die Überlebenschancen im eiskalten und rauen Meer vor der Küste der Halbinsel Shiretoko auf Japans nördlicher Hauptinsel Hokkaido sinken jedoch mit jeder weiteren Stunde.

Wassereinbruch, Motor ausgefallen

Die »Kazu I« hatte am Samstag einen Notruf abgesetzt: Am Bug dringe Wasser ein, der Motor sei ausgefallen. Kurz darauf meldete die Besatzung, das Boot habe starke Schlagseite. Dann brach der Kontakt ab. An Bord befanden sich zwei Crewmitglieder und 24 Passagiere. Alle sollen Schwimmwesten getragen haben.

Nach Angaben der Behörden hatten zum Unglückszeitpunkt starker Wind und Wellengang geherrscht. Berichten zufolge waren daher einige örtliche Fischerboote an die Küste zurückgekehrt. Die »Kazu 1« setzte ihre Fahrt hingegen fort. Das Verkehrsministerium schickte deshalb Beamte zum Betreiber des Ausflugsboots, um zu überprüfen, ob das Unternehmen sich an die Sicherheitsrichtlinien gehalten hatte.