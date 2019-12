Die japanische Polizei hat nach eigenen Angaben in einem "Geisterschiff" die Überreste von mindestens fünf Menschen gefunden. Sie vermutet, dass das Holzboot aus Nordkorea stammt.

Das Boot wurde auf der Insel Sado vor der Westküste Japans angespült. Darin befanden sich fünf Leichen sowie die Köpfe von zwei Menschen, sagte ein Polizeisprecher. Noch sei unklar, ob die Köpfe zu den fünf gefundenen Menschen oder zu weiteren Personen gehörten. Die Todesursache würde nun untersucht.

An der Außenseite des Boots seien koreanische Schriftzeichen und Zahlen entdeckt worden, sagte der Polizeisprecher. Seit November sei es das zweite Holzboot, das auf der Insel angespült wurde.

Japanischen Medienberichten zufolge waren die gefundenen Leichen "teilweise skelettiert". Das könnte darauf hindeuten, dass sich das Boot lange auf dem Wasser befunden hatte.

Nordkoreanische Fischer fahren immer weiter raus

Seit Jahren werden an der Küste Japans vor allem in den Wintermonaten, in denen oft stürmisches Wetter herrscht, immer wieder Fischerboote an Land gezogen. In vielen findet die Polizei Leichen.

Im Japanischen Meer, an dem neben Nordkorea und Russland auch Japan und Südkorea liegen, gibt es immer wieder Streit um Fischereirechte. Offenbar drängt Pjöngjang seine Fischer dazu, in der Hoffnung auf größeren Fang immer weiter auf das Meer hinauszufahren. Weil es in der Vergangenheit wiederholt zu Wilderei durch nordkoreanische Fischer gekommen ist, lässt Japan in der Gegend Schiffe patrouillieren.

Erst im Oktober sank ein nordkoreanisches Fischerboot vor Japan, Rettungskräfte konnten anschließend etwa 60 nordkoreanische Seeleute aus dem Meer retten. Premierminister Shinzo Abe legte nach einem Schiffsunglück offiziell Protest in Nordkorea ein. Das Fischerboot sei unerlaubt in die ausschließliche Wirtschaftszone Japans vorgedrungen und dort nach der Kollision mit dem japanischen Patrouillenboot gesunken.