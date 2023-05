Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinanderstoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. In Japan gelten deswegen strenge Bauvorschriften, regelmäßig gibt es Erbeben-Übungen.

Anfang Mai hatte ein Erdbeben der Stärke 6,3 die zentraljapanische Region Ishikawa erschüttert. Ein Mensch kam dabei ums Leben, 49 weitere erlitten Verletzungen.