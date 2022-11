Strikt nach Lehrbuch trieben die Einsatzkräfte den alles andere als bedrohlich wirkenden »Löwen« mit Schildern und Stangen in die Enge. Ein Tierarzt legte am Ende mit einem Betäubungsgewehr auf das drollige Tier an, woraufhin der zweibeinige Löwe in die Knie ging, alle viere von sich streckte – und sich am Ende in Netze gewickelt abtransportieren ließ.